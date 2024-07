Omicidio di Terno torna il regolare conferimento dei rifiuti | Ma non è indicativo di sviluppi nelle indagini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)d’Isola. Nuova comunicazione del sindaco did’Isola Gianluca Sala. Sulla pagina Facebook del Comune, ha pubblicato un post informando la cittadinanza rispetto allaripresa deldeiporta a porta e dell’attività della piattaforma ecologica. Le nuove disposizioni fanno seguito a quelle di martedì 30 luglio,quali invitava i cittadini a non gettare la spazzatura per agevolare ledell’di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata nella notte tra lunedì e martedì in via Castegnate. Le Forze dell’ordine sono infatti state impegnate nella ricerca dell’arma del delitto, un coltello del quale il responsabile dell’aggressione potrebbe essersi liberato subito dopo aver colpito la vittima alla schiena e al torace.