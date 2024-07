Olimpiadi Paltrinieri e Fiamingo vincono e festeggiano insieme | Two is megl che one

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) «Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora. Non vedo l’ora di essere al villaggio e vederla». Queste le parole di Gregoriodopo il bronzo negli 800 sl alle2024. Il riferimento, ovviamente, è stato alla fidanzata Rossella, che aveva però un validissimo motivo per non essere raggiungibile via cellulare: stava vincendo anche lei una medaglia, l’oro nella spada femminile. La prima nella categoria per l’Italia.alle compagne Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria le azzurre hanno battuto la Francia salendo sul gradino più alto del podio olimpico.Leggi anche: Blitz israeliano, il leader di Hamas ucciso in Iran: “Attacco sionista, non resterà impunito”sono i fidanzati d’Italia alle2024, e proprio ai Giochi, quelli di Tokyo 2020, è nato il loro amore.