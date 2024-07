Muore in moto a 38 anni nello scontro con un camion Inutili i soccorsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La Spezia, 31 luglio 2024 – Tragedia sul raccordo A15 tra La Spezia e Santo Stefano Magra. Intorno alle 14,30 di oggi, 31 luglio, un uomo di 38è morto in sella alla suadopo locon un mezzo pesante. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale, ma in base alle testimonianze di alcuni automobilisti, l’impatto sarebbe avvenuto lateralmente. L’uomo è morto sul colpo. Il 38enne stava viaggiando dalla Spezia in direzione Santo Stefano. Lo schianto è avvenuto a poche centinaia di metri dal casello. Per consentire ie i successivi rilievi, il tratto autostradale è stato chiuso. Sul posto numerose ambulanze e mezzi di soccorso, ma quando sono arrivati non c’era ormai più niente da fare