Mobilità sostenibile Torna il Nautibus

(Di mercoledì 31 luglio 2024) FOLLONICA Da domanisulle strade di Follonica il servizio bus navetta flessibile,, avviato lo scorso anno. Il servizio realizzato da Autolinee Toscane in collaborazione con il Comune di Follonica resterà attivo per tutto il mese di agosto nelle fasce orarie 9-12 e 18-01. Le fermate consentono di collegare l’intera città dai suoi ingressi, al centro e al lungomare e sono le seguenti: Amendola 167, Amendola FS, Amendola centro commerciale, Massetana Parco Centrale, Bracci (centro), Dante, Zara pinacoteca e Cancellone ex Ilva. Il servizio avrà partenze distanziate di 15-20 minuti e consente di dare vita a unae funzionale per cittadini e turisti durante il periodo estivo. "Quest’anno riprenderà il serviziocon alcune differenze – dice Eleonora Goti, assessora comunale alla–.