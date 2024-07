Mazza da baseball e coltello in auto due giovani nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) PORTO GARIBALDI È di duedenunciati e una persona segnalata per uso personale di droga, il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Comacchio nel week-end appena trascorso. E le due denunce sono state determinate da una cattiva abitudine di alcunidi portare armi od oggetti atti ad offendere ino nascosti in zaini o marsupi. Oggetti che, ovviamente, non possono essere portati in luoghi pubblici. Proprio in questo contesto è stato denunciato un ragazzo di venticinque anni che si trovava in giro con la propriamobile a Lido delle Nazioni: a seguito di un controllo, i militari hanno trovato sul veicolo unada, nascosta tra i sedili del mezzo.