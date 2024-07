L' Orlando furioso e il Pd manettaro in tilt | Ermini si dimetta Bufera nella sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non uno qualunque. Non certo un peones, tra i tanti che galleggianodirezione del Pd. Esattamente quello che non è David. Avvocato, un passato di amministratore locale, "fratello" maggiore di Matteo Renzi, che lo candida prima in Parlamento e poi addirittura al Csm. Un rapporto finito malissimo quello con l'ex presidente del Consiglio sull'onda del caso Consip, e che lo porterà a solidarizzare in tempi recenti con un altro ex renziano come Dario Nardella, entrambi arruolati da Dario Franceschini. Già deputato dem per due legislature, già commissario del Pd in Liguria esattamente 9 anni fa, già soprattutto vicepresidente del Csm dal 2018 al 2023.