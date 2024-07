LIVE Triathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | oro Francia con Cassandre Beaugrand sedicesima Alice Betto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14 La nostrasi chiude momentaneamente qui, appuntamento alle 10.45 per la gara maschile. 10.11 Ci saranno gli azzurri Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti a rappresentare i colori azzurri al maschile. 10.08 Gara maschile che partirà alle 10.45, inizialmente in programma nella giornata di ieri la prova è stata posticipata per via delle condizioni di non balneabilità della Senna. 10.06 Giornata complicata per Steinhauser, da capire se possa essere inserita nella staffetta. 10.04 Arriva anche la terza delle azzurre, Verena Steinhauser che è trentanovesima in 2:02:35. 10.02 Bianca Seregni è ventiduesima in 1:59:11, l’azzurra era uscita seconda dopo la frazione di nuoto salvo poi avere qualche difficoltà in bici, buona comunque nel complesso la prova della classe 2000. 10.