LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Ranghieri Carambula assalto ai campioni in carica Mol Sorum

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida della quinta giornata del torneo olimpico didi2024. In campoe iinnorvegesi Mol/. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena fa da sfondo alla seconda sfida decisiva per la coppia italiana nel torneo di. La coppia azzurra, infatti, dopo la inattesa vittoria contro i forti olandesi Van de Velde/Immers, prova a giocare un brutto scherzo anche aiolimpici di Tokyo e mondiali di Roma, i norvegesi Mol/possono affrontare con relativa tranquillità la sfida con iolimpici uscenti Mol/. Gli azzurri non sono i favoriti ma anche un solo set vinto sarebbe importantissimo per loro nella rincorsa alla qualificazione per il turno successivo.