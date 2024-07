Leoni la trattativa prosegue tra Inter e Sampdoria! Le ultime

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Continua con insistenza il dialogo traper il giovane talento Giovanniche ha attirato l’attenzione dei nerazzurri dopo un finale di stagione convincente. IN– Giovanniresta uno degli obiettivi dell’per quanto riguarda il futuro. Difensore centrale classe 2006, si è messo in mostra nella seconda parte della passata stagione in blucerchiato. Latra l’sottotraccia e sarebbe anche in uno stato avanzato, così come sottolineato da Sky Sport.ha mostrato maturità e sicurezza nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa dalla prima squadra. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di poter competere a livello professionistico.