La morte di Haniyeh non decapita Hamas L’esperta Caridi | L’obiettivo di Netanyahu è provocare l’escalation con l’Iran

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Tutti gli omicidi extragiudiziali che Israele ha condotto negli ultimi decenni non hanno dissolto. L’organizzazione ha una struttura interna non verticistica, ma basata su rappresentanti eletti dai vari membri delle circoscrizioni.non è un serpente che si puòre uccidendo un leader”. Paola, giornalista ed esperta di Medio oriente, che alla storia diha dedicato un saggio da poco tornato in libreria (: dalla resistenza al regime, Feltrinelli) non dubita che ci sia Israele dietro l’omicidio di Ismail, mercoledì, in un raid a Teheran, ed è altrettanto certa che l’effetto concreto dell’operazione sarà di destabilizzare la regione, senza aver realmente indebolito. Cosa rappresentavapere per la resistenza palestinese?La sua storia politica è estremamente importante per gli equilibri interni all’organizzazione.