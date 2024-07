La Generazione Z dimentica i nonni solo il 18% dichiara di avere una relazione stretta con loro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Ladei nati tra il 1997 e il 2012 è all'ultimo posto per quanto riguarda i rapporti con i. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Carewell e pubblicato da Fortune.com che è andato a chiedere agli statunitensi come vivono il proprio rapporto con i. Le risposte hanno mostrato una forte differenza tra generazioni. Nel complesso quasi un terzo (32%) afferma diunamoltoo forte con i propri, ma scendendo nel dettaglio generazionale si scopre cheil 18% dellaZ afferma diunaforte con irispetto al 32% dei Millennial e al 41% dellaX. Quasi la metà, il 45%, degli intervistati totali, chiama isettimanalmente, il 30% li chiama mensilmente, il 7% li chiama annualmente e l'11% non li chiama mai.