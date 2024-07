Inter le cessioni ti fanno ‘ricca’! Tanti esuberi pronti a partire – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’è molto attiva in uscita per trovare i fondi da utilizzare per completare le (non tante) entrate necessarie da questo mercato. Su Tuttosport si trovano i nomi dei giocatoria essere ceduti. ULTIMO PASSO – Manca un mese alla fine del calciomercato, che per questa stagione si concluderà venerdì 30 agosto. L’ha fatto il suo in entrata, con gli arrivi di Piotr Zielinski, Josep Martinez e Mehdi Taremi oltre che dei giovani Luka Topalovic e Alex Pérez. Cinque acquisti, di cui tre sicuri per la prima squadra, e ancora una o due necessità. Che si chiamano il braccetto di sinistra (con Yarek Gasiorowski del Valencia nome nuovo) ed eventualmente un attaccante in base alle partenze.