In piazza Bernardini i tre appartamenti confiscati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si trovano ini trealla criminalità organizzata che la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio ha consegnato nei giorni scorsi al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri. I tresituati appunto nel centro storico sono destinati ad ospitare il personale in servizio. L’attribuzione di unità abitative in uso governativo ai rappresentanti della pubblica sicurezza, avvenuta nei giorni scorsi, è la dimostrazione che il patrimonio sottratto alle organizzazioni criminali può trasformarsi in simbolo di legalità e di rinascita per i territori. L’edificio, che si trova appunto trae via delle Trombe, ha una destinazione mista residenziale e direzionale: al piano terra ospita la filiale del Monte dei Paschi di Siena.