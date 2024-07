Il film esce il prossimo 28 agosto al cinema Ma già prende il volo in Italia grazie ai due celebri artisti 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Manca poco all’uscita del reboot di The Crow – Il Corvo di Rupert Sanders, aldal 28. Nel frattempo, tra le iniziative che da oggi all’uscita cercheranno di spingere ilche torna sul personaggio creato da James O’Barr, è sbucata la collaborazione tra Tony Effe e Rose Villain. I due sono i protagonisti-attori di un video omaggio – sorta di finto trailer – ai temi maledetti del Corvo, in cui le atmosfere sono ovviamente di amore e passione dark. E in cui Tony ha – rullo di tamburi – due lacrimoni da angelo caduto. Viralità o meno, su The Crow l’hype è comunque garantita. Dura infatti anche e soprattutto per la morte nel 1994 di Brandon Lee sul set delcapostipite (seguito da altri 3 capitoli, l’ultimo – Il corvo – Preghiera maledetta – è del 2005). Leggi anche › Tragedie sul set.