I dirigenti scolastici sono i più pagati o quasi d’Europa Ma le risorse sono un tasto dolente

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il concorso per presidi, o più correttamente per, si è trasformato nel consueto caos normativo innescando tensioni sui vari fronti. Al di là di questo pasticcio all’italiana, c’è da chiedersi perché mai molti docenti vogliano abbandonare la sudata cattedra e unirsi al drappello dei circa 8.000 presidi italiani. La risposta a questa domanda ci aiuta a capire una delle radici dei mali della nostra scuola, purtroppo ingigantiti o non curati da un ventennio di riforme scolastiche, di destra e di sinistra, da quella di Berlinguer del 2000 in poi. Una possibile risposta la troviamo nei dati contenuti in Education at Glance del 2023. Una delle tante tabelle confronta il reddito annuale di un docente e di un dirigente scolastico con la media dei redditi dei laureati del suo Paese. Un confronto pienamente legittimo edoveroso.