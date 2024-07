Giulia e Alessia Pisanu travolte sui binari a Riccione fiori per l’anniversario Il papà | È dura senza i miei angeli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Rimini, 31 luglio 2024 – Sono tornati, ma, forse, non se ne sono mai andati, i, da quel palo della luce alla stazione di. Quasi un monito per i pendolari di osservare rispetto in un luogo che, da due anni a questa parte, serba nella ghisa dei suoie sul muricciolo della sua banchina il ricordo tremendo di duespezzati. Di due sorelle di 17 e 15 anni: die di, che alle 7 circa del 31 luglio di due anni fa venivano investite e uccise da un treno Frecciarossa proprio mentre si trovavano suidi. Una cicatrice nell’anima di due comunità, quella della Perla e quella di Castenaso, nel Bolognese, dove le due sorelle risiedevano insieme alVittorio, che a due anni da quel terribile giorno ricordando le figliecon voce emozionata sospira e scandisce: “Erano i, due ragazze davvero fantastiche”.