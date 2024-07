Folorunsho | Mi piace tirare dalla distanza ma è un tiro che va allenato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Al termine della sfida contro il Brest, il centrocampista del Napoli, Michaelha rilasciato alcune dichiarino a OneFootball Le parole diGrande anno passato e momento magico «Sono molto contento. Ora parte per me una nuova avventura e devo cercare di confermarmi in una società così importante, ce la metterò tutta» Provi spesso ile spesso entra «Provo spesso ile va sempreperché è una tecnica di. Perciò quando posso cerco di fermarmi per allenarmi» Manca poco all’inizio del campionato, siete pronti? «Stiamo lavorando molto per farci trovare pronti» Cosa è successo poco fa in cmapo «Sono cose di campo, ci sta un po’ di nervosismo datostanchezza» L'articolo: «Mi, ma è unche va» ilNapolista.