Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | Nico Gonzalez tra Juventus e Atalanta I tifosi viola sognano Gudmundsson

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Firenze, 1 agosto 2024 - Ogni giorno che passa allontanadalla. Siamo in quella fase dell'estate lì, ampiamente prevista e anticipata. La societàha deciso di cedere il suo numero 10. Non lo svenderà, ma di fronte a una proposta di 30-35 milionisaluterà Firenze. Questo ormai è un dato di fatto, ci sono gli intermediari al lavoro ormai da settimane. L'idea di Daniele Pradè è sempre stata quella di rivoluzionare la. Via un senatore come Milenkovic, lo seguirà molto probabilmente anche l'argentino. I due più pagati della rosa, in una logica di abbassamento del monte ingaggi che per ora è stata portata avanti. L'interesse dell'nei confronti diè confermato. Reale e concreto. Sui social si è scatenato il dibattito, tra chi si priverebbe malvolentieri del 10 argentino e chi ne farebbe a meno un po' più a cuor leggero.