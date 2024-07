File interminabili sulla nazionale 63 | Anziani soccorsi nelle auto roventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Periodo di esodo e traffico intenso specie nei weekend. Una situazione che giocoforza contrasta con l’attuale rifacimento di asfaltatura e segnaletica63 del Passo del Cerreto, arteria di collegamento fra la Pianura Padana, l’Emilia e la Costa Tirrenica. Tratti della carreggiata devono subire deviazioni su un unico senso di marcia da entrambi i lati; un’operazione normalmente svolta senza intoppi da “movieri“ che si coordinano per radio con i colleghi dalla parte opposta della strada intervenendo anche in base al numero delle. "Il problema si pone quando i “movieri“, giustamente, fanno la sosta per il pranzo ed entrano in funzione - dice Maurizio Pietrini della Protezione Civile di Fivizzano - i semafori a tempo.