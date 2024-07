Favola Guatemala | una medaglia olimpica in tutta la sua storia due a Parigi 2024 compresa la prima d’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Erick Bernabé Barrondo Garcia è un nome che non dirà nulla alla maggior parte degli appassionati di sport. Eppure è nelladello sport delvisto che alle Olimpiadi di Londra 2012, nella marcia 20 km, ha conquista lad’argento, lastorica di sempre del paese dell’America Centrale. Un’attesa lunghissima, durata oltre mezzo secolo, alla quale il marciatore di San Cristobal Verapaz (allora appena 21enne) ha messo fine. Ilperò non ha una particolare tradizione a livello di sport, perciò non sorprende che ai due Giochi seguenti, Rio 2016 e Tokyo 2020, sia rimasta nuovamente a secco. Poi sono arrivate le Olimpiadi die, in un colpo solo, il paese ha triplicato il numero di medaglie, conquistando anche il primo oro della sua