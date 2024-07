Dopo la débâcle europea la fissazione terzopolista è peggio della malattia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Linkiesta per cinque anni ha sostenuto quotidianamente la necessità di un’alleanza contro gli stronzi di destra e di sinistra, l’urgenza di far nascere un fronte politico contro il bipopulismo perfetto italiano, il bisogno di mettere temporaneamente da parte le differenze ideologiche su questo o quell’argomento importante, anche importantissimo, ma mai quanto la salvaguardia dello stato di diritto,democrazia e dei principi fondamentaliconvivenza civile. Prima c’era, e c’è, da salvare la Repubblica, l’Europa, l’America e il mondo libero dalle forze eversive e autoritarie interne ed esterne al sistema, e poi, una volta messa in sicurezza la casa comune, arrivato il momento di occuparsi di tutto il resto, e tornerei a dividerci tra persone serie, idee diverse e ricette contrapposte.