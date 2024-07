Domanda per le 150 preferenze | le sedi non inserite sono quelle a cui si rinuncia algoritmo non torna indietro RISPOSTE AI QUESITI

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 luglio 2024)per le 150: va compilata entro il 7 agosto 2024 ore 14:00 dagli aspiranti di GaE e GPS (anche inseriti con riserva) che vogliano richiedere l'attribuzione di una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025. La compilazione online e la scelta tra annuale, fino al termine delle attività didattiche e spezzone è sempre un rompicapo, soprattutto con l'obiettivo di non essere consideratitari per eventualinon inseriti. Non è infatti previsto ripescaggio, l'non. Ai nostri microfoni Cristina Gallo risponde aidegli utenti interessati alla procedura. L'articoloper le 150: lenona cui sinonAI