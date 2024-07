Deadpool & Wolverine | Ryan Reynold saluta e ringrazia l’universo X-Men della FOX

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ha segnato il “debutto ufficiale” del Mercenario Chiacchierone e del Mutante per eccellenza nel Marvel Cinematic Universe dopo l’acquisizione20th Century Fox da parteDisney. Un momento che, tra camei e riferimenti, ha segnato la vera fine delX-Men targato FOX. Per l’occasiones e Shawn Levy ha deciso di rendere omaggio a questo universo inserendo un bellissimo tributo ai filmsaga al termine di. Un filmato accompagnato dalle note di Good Riddance (Time of Your Life) dei Green Day che siamo sicuri abbia fatto scendere più di una lacrima. Mas ha voluto fare di più.