David Corenswet celebra in maniera molto buffa la fine delle riprese di Superman!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 31 luglio 2024)inladi! Mentre James Gunn hato ladicon un bel post di ringraziamento con tanto di foto del cast, il protagonistahato l’evento in unae comprensibile! Sul suo account Instagram,ha pubblicato un video in cui mangia con voracità una fetta di torta al cioccolato. Per quanto possa sembrare una reazione bizzarra, è chiaro chesia stato ligio a una ferrea dieta per poter essere credibile come Uomo d’Acciaio, e il video un cui addenta il dolce è insieme tenero e divertente, liberatorio, potremmo dire.