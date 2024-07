Cura delle palme sul lungomare Ora l’appalto vale 16mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Anche per il 2024 è la ditta ’Nico Eco green’ di Bacchetta Niccolò di Tortoreto a prendersidi Grottammare. Dopo gli attacchi del punteruolo rosso ne sono rimaste 268 della specie Phoenix canariensis e Phoenix dactylifera, che sono distribuite princinte sulche periodicamente devono essere sottoposte a trattamenti fitosanitari di prevenzione per limitare gli attacchi del parassita che a Grottammare, come d’altronde su tutto la Riviera, ha seminato danni importanti. Il Comune ha appaltato l’attività per un importo di 16.300più Iva a fronte una base d’asta di 16.393