(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nelle scorse settimane,ha diffuso i dettagli di un nuovo sistema dirapidi che consente ai cittadini di otto Paesi di entrare in Ungheria senza controlli di sicurezza o altre restrizioni. Tra questi otto Paesi, rientrano anche la Federazione Russa e la Bieloa. La decisione ungherese, che ha optato per questa via per permettere l’ingresso di personale impegnato nella costruzione di una centrale nucleare basata su progetti, ha scatenato immediate reazioni di carattere polemico. A partire da quella del presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber, che ha scritto una lettera (visionata dal Financial Times) al presidente del Consiglio europeo Charles Michel per sollevare la questione al prossimo vertice dei leader in ottobre.