Corriere dello Sport – la nuova squadra dell’ex Milan

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 2024-07-30 17:51:04 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS:avventura per Keisuke Honda, che tornerà a giocare a calcio grazie al Paro Football Club, formazione della Bhutan Premier League. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2022, l’exha scelto di ripartire dal Bhutan, stato dell’Himalaya orientale. Honda riparte dal Bhutan: ha firmato con il Paro FC Keisuke Honda, con un passato in Serie A, ha deciso di rimettersi in gioco, sposando la causa del Paro FC in vista dei playoff di AFC Challenga Cup, competizione che fa riferimento alla Bhutan Premier League.