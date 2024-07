Ciclista travolto da un’auto in via Novara | gravissimo un 57enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilda un'auto. La chiamata al 112. L'arrivo di ambulanza e automedica e il ricovero in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo. Sono molto gravi le condizioni del cinquantasettenne investito da una macchina qualche minuto dopo le 21 di mercoledì 31 luglio mentre stava pedalando in sella alla sua bici in via, in corrispondenza di uno spartitraffico dove si può effettuare il cambio di carreggiata lungo l'arteria stradale in zona San Siro. In ospedale Il cinquantasettenne è stato soccorso dai sanitari di Areu e accompagnato in ospedale. Negli stessi minuti sono arrivati in viagli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro, avvenuto all'incrocio semaforizzato a due passi dagli ingressi del deposito Atm.