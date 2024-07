Carrarese Conto alla rovescia per il debutto Grande attesa per la sfida contro il Catania

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Quanto è forte la voglia di? Lo scopriremo questo sabato quando i supporter azzurri saranno chiamati a sobbarcarsi quasi un’ottantina di chilometri se non vorranno perdersi ildella loro squadra a Chiavari (ore 18) nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa. E’ una competizione nuova e stuzzicante per gli apuani che si ritroveranno di fronte un avversario di categoria inferiore soltanto sulla carta, perché il, per validità della rosa e blasone della piazza, è da ritenersi una rivale di pari forza. Tra l’altro, a guidare la difesa dei siciliani gli azzurri ritroveranno l’amico Matteo Di Gennaro che con loro è stato artefice del recente trionfo nei playoff. L’auspicio è che allo stadio comunale di Chiavari possano arrivare almeno 700 o 800 tifosi apuani.