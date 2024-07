Carboni diretto verso il Marsiglia | lo sponsor e la fiducia condivisa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Valentinsta per approdare all’Olympique, squadra in cui troverà l’allenatore Roberto De Zerbi, che ha spinto moltissimo per il suo acquisto in questa sessione. LO– Valentinè costantemente in contatto con Roberto De Zerbi, tecnico dell’Olympique, per sondare il terreno circa l’ambiente che potrà respirare in Francia una volta che la trattativa tra Inter e transalpini sarà risolta nel senso del suo passaggio all’ex squadra di Joaquin Correa. Il talento argentino si è convinto di sposare la causa delanche grazie alla presenza del tecnico bresciano, consapevole di come quest’ultimo sia intenzionato a plasmarlo nella maniera più opportuna per fargli esprimere a pieno il proprio talento.