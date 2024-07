Borsa | l' Europa sale vede ancora un taglio Bce a settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le Borse europee proseguono la seduta ben impostate nonostante il dato sull'inflazione dell'Eurozona, in ripresa a luglio a dispetto delle attese del mercato. Gli investitori non credono che la lieve accelerazione, dal +2,5% di giugno al +2,6% di luglio, impedirà alla Bce di tagliare i tassi a. Azioni e titoli di Stato viaggiano così di buona lena mentre prosegue la pubblicazione delle trimestrali, da Danone (+3,7%) a Hsbc (+4,2%) a Bbva (-4%) a Lufthansa (-0,6%): Londradell'1,4%, Parigi dell'1,2%, Francoforte dello 0,5% e Milano dello 0,2%. Il rendimento dei Btp scende di tre punti base, al 3,66%, mentre lo spread con il Bund scende di un punto, a 134, in un contesto favorevole per il reddito fisso.