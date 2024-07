ATP Washington 2024 | Flavio Cobolli batte David Goffin e avanza Mattia Bellucci saluta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Due italiani sono scesi in campo quest’oggi all’ATP 500 di. Si tratta di, in tabellone da testa di serie numero 10, e di, proveniente dalle qualificazioni. Impegni diversi, i loro, per molte ragioni, come andiamo a vedere. Per quel che riguarda, impegno di rilievo contro, il belga che non è più quello dei tempi della top ten, ma è pur sempre un nome da rispettare molto. Primo set lottato, ma al tie-break, che il romano vince per 7-4, quindi nel secondo parziale arriva l’involarsi sui due break di vantaggio (4-1). Ne recupera uno il belga, ma l’ultima parola ce l’ha l’italiano che strappa ancora la battuta nel nono e ultimo gioco e chiude per 7-6(4) 6-3. Niente da fare, invece, per