Addio a Simone Spinosi La scomparsa dopo due mesi dal tragico incidente in scooter

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024)non ce l’ha fatta.più di duedi sofferenze e speranze di ripresa, il giovane di 37 anni, titolare del bar Le Panteraie alla Casina Rossa, è morto ieri all’ospedale San Jacopo di Pistoia. L’che lo ha portato alla morte è avvenuto il 16 maggio scorso. Fatale uno scontro con una macchina avvenuto in tarda serata in viale Diaz, all’incrocio con viale Colombo, in direzione della Funicolare. Tutti i passanti temettero subito che l’uomo fosse morto sul colpo. Sul posto, in seguito alla chiamata al numero di emergenza 112, giunsero l’automedica e le ambulanze della Società di Soccorso Pubblico di Montecatini e della Pubblica Assistenza Monsummanese. Sul posto arrivò anche una volante del commissariato insieme ai vigili del fuoco.