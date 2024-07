40 anni senza Lancia Thema Storia dell' ultima ammiraglia italiana di successo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lacompie 40e anche dopo tutto questo tempo la sua eleganza non è invecchiata di un giorno. Il merito di questa longevità èa matita di Giorgetto Giugiaro, che seppe interpretare gli stilemisu una base tecnica che poneva diversi limiti. La, infatti, è figlia di un progetto che il Gruppo Fiat condivise con gli svedesia Saab e da cui nacquero anche l'Alfa Romeo 164, la Fiat Croma e la Saab 900. Quattro auto dai caratteri assolutamente diversi tra loro che però avevano in comune diverse componenti. Un'auto potente ma mai eccessiva Nel caso, la parentela più prossima era quella con la Croma - l'Fiat era la preferita'Avvocato Agnelli - ma da fuori non era semplice capirlo e comunque ladisponeva di motore più potenti e di un allestimento molto più rifinito.