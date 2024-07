Triathlon saltano le gare nella Senna a Parigi | scatta l’allarme

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 luglio 2024) La notizia è stata diffusa della Federazione La gara dimaschile dei Giochi Olimpici di2024 è stata rinviata. la notizia è arrivata questa mattina, all’alba. Come spiega il sito Coni, la prova, che si sarebbe dovuta disputaremattinata odierna a partire dalle ore 08.00 con al via due azzurri (Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti), è stata posticipata a mercoledì 31 luglio. L’inizio è fissato per le ore 10.45, al termine della competizione femminile che vedrà impegnate Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser. Da capire, in realtà, se davvero ci sarà la possibilità diggiare o meno visto che le condizioni ambientali dellapreoccupano e non poco. È stata anche cancellata, nelle ultime ore, una prova di nuoto in acque libere. Ora, per ilsale la preoccupazione, si dice che infatti la gara del nuoto possa essere eliminata.