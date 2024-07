Traffico Roma del 30-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sullaFiumicino un incendio adiacente la sede stradale chiuso una corsia all’altezza del raccordo anulare in direzione di Fiumicino inevitabili ripercussioni per ilper lo stesso motivo è sospesa la circolazione ferroviaria sulla lineaFiumicino aeroporto tra Ponte Galeria ed ottieni se ritardi variazioni e cancellazione per i treni ricordiamo la chiusura della tangenziale Tra viale Castrense è l’uscita di Verano San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico fine evitabili ripercussioni oltre che nella zona di San Giovanni in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo lavori Questa notte sul ponte Matteotti chiuso dalle 21 alle 5:30 modifiche anche per il trasporto pubblico altri lavori su via del Foro Italico tratto della tangenziale ...