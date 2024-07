Tennis Parigi 2024 Musetti | Vinta soffrendo Fritz vorrà la rivincita di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) “Sono partito fortissimo con grande intensità, soprattutto da fondo campo. A metà del primo set ho avuto un calo fisico dovuto al caldo. Le condizioni così calde mi hanno sorpreso e mi ha rimontato. Credo sia ancora più bello vinceree giocando con i colori della propria nazione. Si gioca per il popolo italiano, per l’Italia e per il medagliere. In Italia ilnon è mai stata una disciplina fondamentale, ma quest’anno è diventata una delle più importanti”. Queste le parole di Lorenzodopo la vittoria con Mariano Navone (7-6 6-3) nel secondo turno del torneo dimaschile, valido per i Giochi Olimpici di. L’azzurro agli ottavi affronterà Tayor, che ha battuto in rimonta Jack Draper Sull’assenza di bottiglie di acqua fresca: “Non erano disponibili delle bottiglie di acqua fresca ai cambi di campo.