Tassi alti domande di mutui ancora in calo

(Di martedì 30 luglio 2024) Un mercato deidebole in tutta Italia a causa deie che vede nelle surroghe, da variabile a fisso, il principale puntello. Dalla fotografia scattata dalla Banca d’Italia si conferma la difficile situazione del comparto in tutte le aree del paese vista nel 2023 e proseguita nel semestre 2024 in attesa di nuove e più decise mosse da parte della Bce a settembre e in autunno che potrebbero ridare ossigeno. Le ultime rilevazioni di maggio dell’istituto centrale vedono il tasso medio, comprensivo delle spese, sceso al 4,04%. Attualmente sul mercato il fisso più conveniente viaggia sul 2,7% mentre il variabile è poco sotto il 4,4% rendendo appunto questa soluzione più vantaggiosa. Un’inversione di tendenza potrebbe arrivare, se la Bce dovesse continuare con la serie di tagli, solo nel 2025.