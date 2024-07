Subito derby tra Brescia e Varese Olimpia e Cremona in trasferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) E’ stato svelato il calendario della prossima stagione della Serie A del basket che vedrà al via ancora 4 formazioni lombarde a partire dai campioni d’Italia in carica dell’Milano, passando per una Germaniche vuole confermarsi ai playoff, ad una Openjobmetische vuole tornare a frequentare la post-season e ad una Vanoliche punta ad una salvezza ancor più tranquilla. Il via domenica 29 settembre con l’Armani che esordirà sul campo della neopromossa Trieste, mentre ci saràaria divisto che al PalaLeonessa andrà in scena Pallacanestrocontro Pallacanestro, inancheche se la vedrà sul campo di Tortona che ancora per la prima parte di stagione andrà in scena a Casale Monferrato.