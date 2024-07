Si è spento don Sante ’guida’ per 50 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Borgo Rivola piange donOrsani, amatissimo parroco e guida spirituale della comunità per oltre 50. Arciprete della parrocchia della Costa di Borgo Rivola e amministratore dell’Abbazia di Valsenio, donsi èieri all’età di 90all’ospedale di Imola. "Donè stato la guida di una comunità che oggi si stringe per esprimere le condoglianze alla sua famiglia – scrive il Comune di Riolo Terme sulla pagina Facebook –. Oltre che guida spirituale, storico e passionario di tutte le vicende che hanno segnato la storia della nostra cittadina e della frazione di Borgo Rivola. Ha riservato e donato la sua conoscenza, la sua passione, l’amore per tutto quello che succedeva nel territorio alla sua gente ad ai suoi parrocchiani.