Sgomberata Famiglia Abusiva | Intervento di Forze dell' Ordine e Assistenti Sociali

(Di martedì 30 luglio 2024) Pescara - Un nuovo blitzha avuto luogo in via Rimini, dove unadi origine tunisina è statadopo aver occupatomente un alloggio per diversi anni. L'operazione si inserisce nel quadro degli sforzi’amministrazione comunale per contrastare le occupazioni illegali nel quartiere. Sgombero tra Tensioni e Resistenza L'e autorità è avvenuto dopo una trattativa durata alcune ore, coinvolgendo le, l’assistente sociale e il personale addetto alla Tutela dei minori’Azienda Speciale. La, composta da quattro adulti e due minori, ha opposto resistenza durante lo sgombero. Uno dei membriè stato denunciato per aver causato ingenti danni all’appartamento con un bastone. Alla fine, laha lasciato l’alloggio ed è stata temporaneamente accolta in una comunità ecclesiastica.