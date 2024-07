Seria? Ci lasci senza parole Olimpiadi il bronzo sfiorato e Benedetta Pilato gela la giornalista Rai

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Alledi Parigi, per un solo centesimo di secondo,non ha ottenuto ilnella finale dei 100 metri rana femminile. Quarto posto per la nuotatrice, dopo gli ori nel dorso di Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon. Ma a far discutere, nei minuti successivi alla gara sfortunata, è stata l’intervista riata allaRai Elisabetta Caporale. “Ma sei felice? Ci aspettavamo il podio”, le ha detto al. E, nonostante per un centesimo di secondo non sia riuscita ad arrivare a medaglia, ha risposto di sì. Si è detta molto felice del suo risultato ai microfoni Rai. “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace però sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita”, ledella 19enne in lacrime. Leggi anche: “Perché non canto l’Inno d’Italia sul podio”.