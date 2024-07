Sei solo ipocondriaca ma a 24 anni Emma riceve la peggiore delle notizie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) I medici l’avevano inizialmente etichettata come, in cerca di attenzioni. Ma in pochi mesi,Mehta, una donna inglese di 34, ha scoperto di avere un cancro ovarico, con cui sta ancora lottando. La sua odissea è iniziata nel 2017, quando, a soli 24, ha cominciato a sperimentare sintomi come gonfiore e dolore addominale, che aveva attribuito allo stress dell’ultimo anno di università. Tuttavia, dopo la laurea a giugno di quell’anno, i disturbi non sono scomparsi, portandola a consultare il proprio medico di base, che ipotizzò una sindrome dell’intestino irritabile.