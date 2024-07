Segrino interventi in riva al lago Pronta la rotatoria salva pedoni | Attraversare non è più un rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Cambia, in parte, la viabilità suldelgrazie alla nuovainaugurata ieri all’incrocio tra la Vallassina e la provinciale che da Caslino porta a Pusiano. I lavori hanno permesso di sistemare anche il parcheggio, creando un’area di sosta più grande per gli escursionisti e le famiglie che amano passeggiare o fare sport inal. "Questo progetto rappresenta un passo importante nella nostra strategia di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità provinciale - ha spiegato Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como - Accogliendo le istanze di sicurezza del territorio, non solo razionalizziamo il traffico veicolare, ma evitiamo anche che idebbanola strada per raggiungere la ciclopedonale, che sarà annessa al sistema e collegata direttamente ai parcheggi".