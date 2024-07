Riprendono i lavori nella Ciclopista dell’Arno a Ponte a Poppi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Arezzo, 30 luglio 2024 –. “Oggi è un bel giorno per il Casentino! In campagna elettorale avevo indicato il completamento delladell'Arno come fondamentale – ha spiegato il neo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Federico Lorenzoni - e dopo un mese di intensa attivita' con il Genio Civile, il direttore dei, l'impresa affidataria e il Rup, posso finalmente annunciare, dopo 421 giorni di sospensione, la ripresa dei! Si tratta di un grande risultato per il quale mi sono impegnato davvero notte e giorno!” E’ con queste parole che il neo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Federico Lorenzoni annuncia la ripresa dei, nel tratto di, dopo oltre un anno di stop.