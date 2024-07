Riccione On Stage pioggia di stelle Arrivano anche Mahmood e Anna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Al nastro di partenzaOn, che dal 7 al 24 agosto sul gigantesco palco in piazzale Roma vedrà la partecipazione di tante super star, cui si aggiungono nuovi nomi eccellenti, come, Bnkr44, Fred De Palma e La Rappresentante di Lista. L’inizio del contest, lunedì 5, sarà anticipato dall’apertura del Play Deejay, dove gratuitamente fin dalla mattinata sarà possibile allenarsi e praticare sport. In alcuni giorni si comincerà alle 6 con lo yoga. Sarà un mese di spettacoli, musica e sport sotto la direzione artistica di Linus. A presentare l’intera programmazione, ieri è stato Rudy Zerbi ad Aquafan dove ieri sono partite le dirette radiofoniche da lui condotte dalle 10 alle 12 e che dal 5 agosto, dalle 16 alle 18, raddoppieranno con Gianluca Gazzoli in Gazzology. Il contest quest’anno ha registrato 900 candidati, con trenta finalisti.