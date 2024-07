Regia acquisti col contagocce La spada di Damocle dei diritti tv

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo qualche bel colpo iniziale – Meroni, Maggio, Sersanti e Urso – il mercato della Reggiana adesso stenta a decollare, ma al di là del periodo di consueto e diffuso stand-by (si chiude il 30 agosto) non va dimenticato come sulla testa dei club di Serie B ci sia una pesantissimadi. Il riferimento è all’assegnazione deitelevisivi con i conseguenti introiti (si parla di oltre un milione di euro per il club granata) che al momento restano ipotetici. Una situazione che preoccupa (e non poco) non solo la Reggiana, ma tutti i club che devono fare bene i conti per essere sostenibili, evitando di fare gli americani per poi finire come con la gestione Mike Piazza. Nessuno, infatti, vorrebbe ripartire dal ‘Poggio’ di Albinea, con il Marco Arturo Romano di turno a dettar legge in consiglio d’amministrazione.