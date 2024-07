Ragazzino sorpreso con droga e un coltello a 17 anni | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Bologna, 30 luglio 2024 – Un minorenne è finito nei guai per spaccio, in via San Donato. Ildi 17, straniero, era in compagnia di altri due amici, probabilmente coetanei, quando è statodai carabinieri impegnati in un controllo del territorio proprio mirato a contrastare lo spaccio. I ragazzini stavano confabulando tra loro in una strada chiusa, ma alla vista dei militari uno di loro, appunto il diciassettenne, ha tentato di fuggire. Ben presto raggiunto, ha cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette e di un coltellino, notati e recuperati però dai militari. Dentro al pacchetto c’erano una ventina di grammi di hashish; in tasca il giovanissimo avevaa anche 200 euro in contanti, ritenuti probabile provento di spaccio. Il 17enne è stato cosìper detenzione ai fini di spaccio di sostanza e porto abusivo di armi.