Promozione Biagio Nazzaro Chiaravalle parla il ds Gianangeli | Cercheremo di portare entusiasmo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Le dichiarazioni del dirigente sampaolese: “Difficile dire di no alla, è la mia seconda pelle. Vogliamo ricreare quell’attaccamento alla maglia proprio della società. Lavorerò con impegno, umiltà e voglia di far bene. A mister Bedetti mi lega un’amicizia di lunga data: è un bravo ragazzo”, 30 luglio 2024 – Non c’è due senza tre: Francoinizierà la sua terza avventura alla. Il classe 1971, ex allenatore di lungo corso trae Serie C, è il nuovo direttore sportivotto. Oggi si presenta di nuovo all’ambiente rossoblù. “Questa per me è una seconda pelle – spiega il nuovo ds -: era difficile dire di no. Cercherò di fare del mio meglio, con impegno, umiltà e voglia di far bene. Con l’allenatore Daniele Bedetti mi lega un’amicizia di lunga data: spero possa trovare la quadra fin da subito.