Pil l’Istat certifica lo 09 in più nel 2024 | l’ennesima scommessa vinta dal governo Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Il Pil italiano va oltre le previsioni di crescita e conferma che il, nonostante le esibizioni di prefiche e tricoteuse di sinistra, lavora bene e meglio di Paesi come la Francia e la Germania, che hanno un debito pubblico nettamente inferiore al nostro. Più 0,9% le stime per quest’anno. Ed è semprerlo. I dati sul Pil La crescita per ilè ora pari a +0,7%, sulla base della stima del secondo trimestre pubblicata oggi dall‘Istat, che ha registrato un incremento dello 0,2%. Nel documento di programmazione finanziaria ilaveva previsto per l’anno in corso una crescita pari all’1%. LEGGI ANCHE Pil, produzione industriale, inflazione: l'Italia fa meglio degli altri Paesi europei.